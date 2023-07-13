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Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Кокшетау

ребенок, москитная сетка, реанимация Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области
Полицейским о падении ребенка из окна сообщила медсестра приемного покоя многопрофильной детской областной больницы, куда доставили малыша родители, сообщает Zakon.kz.

Со слов родителей несовершеннолетнего, ребенок облокотился о москитную сетку, которая не удержала его вес.

"Ребенок выпал из окна 4 этажа на газон. Мать в этот момент мыла посуду на кухне, отец спал в зале. Услышав крики прохожих, они спустились во двор, обнаружив сына самостоятельно доставили его в приемный покой детской больницы", – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

На данный момент ребенок находится в коме. Согласно предварительному диагнозу, у него тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом костей черепа.

Не так давно, девочка трех лет, оставшись без присмотра родителей, выпала из окна многоэтажки в Костанае. Ребенка госпитализировали в больницу с различными травмами. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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