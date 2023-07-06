Трехлетний ребенок выпал из окна в Костанае

Девочка трех лет, оставшись без присмотра родителей, выпала из окна многоэтажки в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, 4 июля в одном из многоэтажных домов адмцентра региона девочка 2020 года выпала из окна, передает портал "Костанайские новости".

Ребенок выпал из окна на пятом этаже. Девочку госпитализировали в больницу с различными травмами. Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

30 июня в том же городе произошло сразу два похожих случая. Годовалый ребенок выпал из окна на третьем этаже, он получил тяжелые травмы. Двухлетний малыш выпал из окна второго этажа и получил травмы средней тяжести