В Жетысуской области с начала пожароопасного периода произошло более 70 пожаров

С начала пожароопасного периода на территории Жетысуской области зарегистрировано 4 лесных пожара и 70 степных загораний, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, с начала года на водоемах погибло 2 человека, из-за купания в непредназначенных и необорудованных для этого местах, за купальный период 1 человек. Также в текущем году спасено 11 человек, из них 2 детей.

По данным "РГП "Казгидромет" на всей территории области во второй декаде июля ожидается повышение температуры воздуха до +43, с порывами ветра до 15-20 м/с, что, по словам пресс-службы ведомства, приведет к угрозе возникновения природных пожаров и повышение риска гибели людей на водоемах.

"В связи с этим, хотелось бы донести до гостей и жителей области Жетісу, что в случае нарушения или невыполнения правил пожарной безопасности и мер безопасности при купании на водоемах предусмотрены меры по привлечению к административной ответственности", – предупредили спасатели.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области на фоне сильной жары разгорелся степной пожар.

