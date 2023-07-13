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В Акмолинской области на фоне сильной жары разгорелся пожар

сухостой Фото: pixabay
В Акмолинской области на фоне 5-го чрезвычайно высокого класса пожарной опасности произошло возгорание сухой травы на площади 500 га, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в 15 км от села Кайнар района имени Биржан Сал.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, угрозы населенным пунктам нет.

"Тушение осложняется ветром до 7 м/с и температурой +38. В тушении возгорания задействованы силы и средства департамента в количестве 62 человека личного состава и 8 единиц техники, а также силы и средства местных исполнительных органов. Тушение пожара продолжается". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Спасатели просят казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности в лесостепных массивах.

Ранее сообщалось, что на тушение пожара вдоль побережья Каспийского моря ушла неделя.

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