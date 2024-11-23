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Законодательство РК

В Жетысуской области сотрудники МЧС спасли при пожаре трех человек

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 07:30 Фото: Zakon.kz
В селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области на территории частного жилого дома произошло загорание хозпостройки, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, огонь охватил площадь 15 кв. м.

Спасатели эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Из-за горения хозпостройки они не могли самостоятельно покинуть помещение.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 07:30

Фото: пресс-служба МЧС РК

Помимо этого, огнеборцы вынесли из дома в безопасное место газовый баллон.

Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что подростка спасли в горах Заилийского Алатау в Алматинской области.

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