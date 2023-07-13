В Алматы мачеху подозревают в убийстве семилетней падчерицы

Родственники 7-летней девочки Карины заявили, что мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка. Но в последний раз у девочки произошло кровоизлияние в мозг, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, все произошло в квартире на 4 этаже пятиэтажки. Женщина набросилась на падчерицу в ванной. По словам тети убитой, мачеха била семилетнюю Карину головой о стену. После чего позвала отца девочки.

"Ребенок обкакался, она ее стала толкать в ванную, ударила головой об стену, пробила ей дырку в голове. В РОВД я узнала, что четыре месяца над ней издевались. По-всякому ее лупили. Его Бог накажет. А я его виню в том, что он это все видел и не остановил это все. То, что он молчал. То, что он не отдал ребенка мне. Я просила, он не отдал". Тетя погибшего ребенка Екатерина Закураева

Известно, что подозреваемой женщине 47 лет, она работала председателем КСК. Около года назад 33-летний отец девочки переехал в квартиру к возлюбленной. Пара жила в гражданском браке. А после они забрали к себе и маленькую Карину. Оказалось, мачеха применяла весьма жестокие методы воспитания. Отец об этом знал и молчал.

"В последний раз, когда я на улице был, во дворе работал, она позвонила то, что ребенок обкакался. То, что в ванной без сознания лежит: "Кажется, я ее убила". Я ее забирал несколько раз. На улице ночевали с ребенком. Она говорила: "Я больше не буду ее трогать". И потом опять". Бакен Закураев

Отмечается, что семейную пару знали все в округе. О частых скандалах слышали и даже видели. Соседи говорят: девочку избивала не только мачеха, но и родной отец. Только вот защитить ребенка никто не торопился.

"С моего балкона было видно их окно. Оно не было зашторено, поэтому было все четко видно, как он ее бил. Кинуться на ребенка, на такого маленького… Она стояла, она не пикала. Потом подошла Балжан эта, к этому ребенку, и она ее схватила за шею, и так она ее пиханула в комнату. У девочки насечена бровь, на руках как порезы и на шее у нее пятерня синяков. Когда я видела, что отец ее избивал, я вышла на улицу к соседям, я рассказала эту ситуацию, но все повели руками, сказали: "Чужая семья. Мы не имеем права лезть". Ольга Берникова

Родная мать бросила Карину в годовалом возрасте. Девочку вырастила бабушка, а после внучку забрали. Пожилая женщина рассказывает, сын и невестка запретили ей видеться с ребенком.

"Она 4 месяца издевалась над ребенком. Он в это время дома, там же находился. Он на все смотрел. Он мог ко мне притащить. Она у меня жила нормально. Когда очная ставка стала, она говорит: "Ты же тоже бил!" Он говорит: "Да, я бил ребенка. Я ее ремнем по жопе за то, что она учиться не хотела". Бабушка Елена Закураева

После избиения у девочки случилось кровоизлияние в мозг. Ребенка хоронили с синяками и ссадинами на лице. Мачеху задержали. Сейчас она в изоляторе.

"Управлением полиции Бостандыкского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч. 3 УК РК. Подозреваемая, гр. Т. 1976 года рождения, задержана и взята под стражу. Расследование продолжается". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

За убийство малолетнего ребенка предполагаемой преступнице может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Между тем родственники винят не только мачеху, но и отца. Они уверены, что мужчина мог предотвратить трагедию.

23 марта 2023 года в одной из темиртауских квартир обнаружено тело малолетнего ребенка. Корреспонденту Zakon.kz 24 марта в областной полиции рассказали, что личность подозреваемого установлена и он объявлен в розыск.

