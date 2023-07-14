В Караганде наградили волонтеров, нашедших пропавшую школьницу

Волонтеров, нашедших пропавшую в Шахтинске девочку, наградили в ДП Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 12 на 13 июля в отдел полиции города Шахтинска обратилась 34-летняя жительница города. Она сообщила, что без вести пропала 10-летняя дочь. Выяснилось, женщина с ребенком до позднего времени находилась в гостях у знакомой и уснула. Когда проснулась, то обнаружила исчезновение дочери. Более суток она искала ее, но все попытки родительницы найти ребенка самостоятельно оказались безуспешными. Отчаявшаяся женщина обратилась в полицию.

"Узнав о случившемся, в полицию стали обращаться жители Шахтинска. Одни предлагали помощь, другие делились информацией. Так, выяснилось, что девочку видели с какой-то женщиной. Была установлена ее личность и место проживания. Но по данному адресу она отсутствовала. Фотографии пропавшего ребенка и данной женщины были опубликованы в чате по поиску девочки, который сразу создали в WhatsApp волонтеры Шахтинска". Пресс-служба МВД РК

Как уточняется, в поисках были задействованы 200 сотрудников полиции, а также 100 военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, подключились 650 добровольцев из числа жителей города и волонтеров. Информация девочке с фотографией вышла на страничке волонтеров Шахтинска в Instagram.

Общие усилия принесли положительный результат – около 18:00 девочка была найдена живой и здоровой. В этом основную роль сыграли добровольцы-волонтеры Любовь Хващова, Женис Оспанов и Никита Абдрахманов.

"О случившемся узнала через чат, специально созданный для розыска пропавшей девочки. С его помощью узнавала всю последнюю информацию. Находилась у себя дома, когда кто-то постучал в дверь. Открываю ее и вижу перед собой женщину, которая попросила сигарету. Сказала, что не курю. Никогда эту женщину не видела, но она показалась знакомой. И вспомнила, что именно ее фотографию видела в чате – с ней в последний раз видели исчезнувшего ребенка. Сразу связалась с ребятами и сообщила им об этом", – рассказала Любовь Хващова.

Информация поступила к Женису Оспанову и Никите Абдрахманову, которые вместе с полицейскими выехали на указанный адрес. Они вычислили квартиру, в которой и обнаружили женщину и пропавшую девочку.

По словам женщины, она является знакомой матери девочки. Когда родительница уснула, то решила отвести ребенка домой. Но дома никого не оказалась, и женщина привела девочку к своей знакомой, у которой находилась более двух суток.

В данное время ребенок находится у матери.

Начальник ДП области Санжар Адилов вручил отличившимся волонтерам-добровольцам – Хващовой, Оспанову и Абдрахманову – наручные часы с символикой МВД.

"Выражаю вам огромную благодарность за активную гражданскую позицию, проявленную инициативу, а также за оказанную помощь сотрудникам органов внутренних дел. Такое эффективное взаимодействие полиции и граждан способствует укреплению доверия между населением и органами внутренних дел", – подчеркнул он.

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