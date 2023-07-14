В Актау девятилетний ребенок утонул в бассейне на базе отдыха
Фото: скриншот видео
На одной из баз отдыха 13 июля в бассейне утонул 9-летний мальчик. Вызов на пульт дежурного 102 поступил в 15:12, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации "Лады", на вызов выехала следственно-оперативная группа.
"Мальчик утонул в бассейне, рядом с ним были родители", - рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 001 "Смерть лица".
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что недалеко от Щучинска мужчина утонул, спасая ребенка.
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