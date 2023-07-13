Недалеко от Щучинска мужчина утонул, спасая ребенка

На озере возле города Щучинск, мужчина 1958 года рождения утонул, спасая ребенка, сообщает Zakon.kz.

Мужчине удалось спасти ребенка, но сам выбраться из воды он не смог. На берег его вытащили прибывшие на место происшествия спасатели.

"Спасатели оказывали первую медицинскую помощь, делая массаж сердца до прибытия скорой помощи. К сожалению, мужчину не удалось спасти", – сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

ДЧС Акмолинской области просит жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее пресс-служба ДЧС Акмолинской области заявила о том, что в водоемах региона в купальный сезон 2023 года утонули 8 человек, из них 3 детей.

