Студент спас двух тонущих подростков в Павлодаре

20-летний студент педагогического университета Павлодара спас из реки двух тонущих подростков, сообщает Zakon.kz.

Случай произошел вечером 12 июля на центральном пляже Павлодара, рассказал сам герой. В тот вечер 20-летний Асан Асаинов отдыхал на берегу Иртыша, когда увидел в воде плескающихся подростков. Молодой человек не сразу понял, что мальчики тонут. Но как только незнакомый молодой человек попросил его спасти тонущих, он бросился в воду, передает Pavlodarnews.

"Я поплыл к ним. Один из подростков уже уходил под воду. Я успел схватить его за волосы и подтянул на поверхность. В этот момент второй, стараясь спастись, начал хвататься за меня и толкать под воду", – вспоминает события Асан Асаинов.

Студенту удалось вытащить на берег обоих ребят, имен которых он даже не успел спросить. Подростки, которым на вид 15-16 лет, молча ушли с места происшествия, рассказал Асан.

В момент спасения, признается студент, он не думал об опасности и риске, что может погибнуть сам. Целью было спасти тонущих мальчиков.

Днем ранее, 11 июля, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов наградил ученика NIS Петропавловска Аслана Гималетдинова медалью "За спасение утопающих", который спас тонущего мальчика в Северо-Казахстанской области.