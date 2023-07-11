Подростка из Петропавловска наградили за помощь утопающему мальчику

В АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов наградил ученика NIS Петропавловска Аслана Гималетдинова медалью "За спасение утопающих", который спас тонущего мальчика в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Министр поблагодарил мальчика "за проявленный героизм и смелость".

"В будущем МЧС ждет таких отважных ребят в органы гражданской защиты. Очень важно и необходимо соблюдать правила безопасности на воде как в летний, так и в зимний период. Наше министерство всегда с вниманием относится к героям, так как эти люди по сути являются спасателями. Вместе с тем, необходимо отметить, что нашими подразделениями с начала года навыкам плавания обучено порядка 30 тыс. детей", – отметил Шарипханов.

Глава ведомства и председатель правления NIS также вручили юноше памятные подарки.

"Я ездил по городу на велосипеде, услышал крики о помощи и одновременно бегущую по тропинке вверх по склону оврага девочку, которая тоже звала на помощь. Понял, что кто-то тонет. Не раздумывая, бросился бежать", – поделился Аслан.

Отмечается, что Гималетдинов является активным, отзывчивым и ответственным учеником NIS Петропавловска. Любит играть на домбре и занимается волейболом.

Подросток спас из воды тонущего мальчика в Петропавловске. Подросток услышал крики о помощи и забежал в воду. Он помог утопающему вылезти из воды на берег. Гималетдинов получил серьезный порез ноги, когда зашел в воду. Прибывшие на место медики оказали первую помощь спасителю и пострадавшим мальчикам.

