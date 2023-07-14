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Самую популярную соцсеть назвали аналитики

Самую популярную соцсеть назвали аналитики Фото: pixabay
Специалисты App Economy Insights опубликовали рейтинг самых популярных социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг 20 самых популярных платформ для общения собрали аналитики App Economy Insights. Список специалисты составляют согласно популярности соцсетей среди пользователей.


https://www.appeconomyinsights.com/p/threads-fastest-growing-app-in-history

Фото: App Economy Insights


Как показывает диаграмма, самой популярной площадкой среди пользователей стал Facebook. Им пользуются 2,99 юзеров ежемесячно. Чуть меньше поклонников у YouTube. 2,69 млрд человек смотрят видео там каждый месяц. На третьем по популярности расположидся мессенджер WhatsApp. Тут общаются 2,45 млрд человек.

6 июля группа, владеющая Facebook, WhatsApp и Instagram, запустила приложение Threads. Threads было названо приложением для текстовых бесед Instagram и позволит пользователям сохранять то же имя пользователя и следить за теми же аккаунтами, что и в Instagram.

Позднее пользователи нового приложения обнаружили функцию, о которой их не предупредили. Текстовую соцсеть нельзя полностью удалить, не лишившись приложения Instagram. Это вызвало бурю негодования среди юзеров.

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Мария Мельникова
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