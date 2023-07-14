Самую популярную соцсеть назвали аналитики
Рейтинг 20 самых популярных платформ для общения собрали аналитики App Economy Insights. Список специалисты составляют согласно популярности соцсетей среди пользователей.
Фото: App Economy Insights
Как показывает диаграмма, самой популярной площадкой среди пользователей стал Facebook. Им пользуются 2,99 юзеров ежемесячно. Чуть меньше поклонников у YouTube. 2,69 млрд человек смотрят видео там каждый месяц. На третьем по популярности расположидся мессенджер WhatsApp. Тут общаются 2,45 млрд человек.
6 июля группа, владеющая Facebook, WhatsApp и Instagram, запустила приложение Threads. Threads было названо приложением для текстовых бесед Instagram и позволит пользователям сохранять то же имя пользователя и следить за теми же аккаунтами, что и в Instagram.
Позднее пользователи нового приложения обнаружили функцию, о которой их не предупредили. Текстовую соцсеть нельзя полностью удалить, не лишившись приложения Instagram. Это вызвало бурю негодования среди юзеров.