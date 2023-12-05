Названы самые популярные соцсети в Казахстане
Фото: pixabay
Аналитики назвали самые популярные социальные сети в Казахстане. На первом месте по востребованности оказалась соцсеть Pinterest, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Finprom.kz 5 декабря, стали известны самые популярные соцсети в Казахстане (по итогам октября 2023 года). Предпочтения казахстанских пользователей Сети распределились следующим образом:
- Pinterest (28,1%);
- YouTube (20,64%);
- Facebook (18,1%);
- Instagram (10,16%);
- X (Twitter, 9,82%).
К топ-5 по популярности вплотную подобралась соцсеть "ВКонтакте" (8,65%). В целом почти весь год по востребованности у казахстанцев лидировали Pinterest, YouTube и Facebook. Только в сентябре их опередили "ВКонтакте" и Instagram.
Инфографика Finprom.kz
На ПК, смартфонах и ноутбуках самой популярной соцсетью в октябре был Pinterest, а на планшетах популярнее Facebook.
О том, как избежать зависимости от социальных сетей, читайте здесь.
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