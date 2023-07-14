Чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая просят ввести фермеры Павлодарской области

Три района Павлодарской области особенно сильно пострадали от жары и отсутствия осадков. Аграрии просят ввести в регионе ЧС, так как уже потеряно 70% урожая, сообщает Zakon.kz.

В районах Успенский, Павлодарский и Теренколь больше месяца не было осадков. Температура воздуха тут в мае достигала 50 градусов, земля прогревалась до 65 градусов, говорят местные фермеры. Аномальная жара привела к большим потерям урожая. Так, в Успенском районе пять крестьянских хозяйств засеяли 20 тысяч га и уже потеряли 70% урожая, передает Ertis.

"На сегодня более 70 % урожая уже погибло, затраты новые – перепахивали повторно. Просим руководство области, чтобы помогли нам", – говорит Ерлан Касенов, глава одного их хозяйств.

По данным управления сельского хозяйства, в этом году в регионе засеяно 980 тыс. га. На сегодня только 127 000 из них в хорошем состоянии, 88 000 - в плохом. Есть и площади, на которых урожая уже не будет.

"26 000 – погибшие посевные в Павлодарском районе и Успенском. В течение 40 дней не было осадков. Хлеба пошли на колошение, редкие, низкорослые. Хлеба погорели – соотвествует истине. Надо создавать комиссиию на месте, проводить списание посевов, о пролонгации данного вопроса". Есентай Мурсалимов, руководитель отдела управления сельского хозяйства

Сельчане сетуют, что продавать им в этом году будет нечего, также не надеются они и на страховые выплаты. Единственным выходом видят введение режима ЧС.

Ранее Костанайскую область атаковали полчища саранчи. 12 министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства высказал версию, в чем причина нашествия саранчи, и связал нашествие с солнечной активностью.