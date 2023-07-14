Три спецоперации провели силовики для задержания членов ОПГ Дикого Армана

Специальную операцию в шести городах провели полицейские, чтобы разобщить и ликвидировать группировку Дикого Армана, сообщает Zakon.kz.

Первый этап спецоперации проходил еще в апреле этого года. Тогда полицейские задержали двух участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушения на убийство в 2018 году в Алматы, сообщает пресс-служба МВД.

Второй этап был направлен на ликвидацию канала финансирования группировки. С 25 по 26 апреля ДБОП и ДП города Шымкент в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ.

Были заведены два уголовных дела о создании и руководстве организованной преступной группой. И дело по факту финансирования деятельности преступной группы.

12 июля одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан произведено задержание 18 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках в городе Алматы во время "январских событий". Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.

Ранее стало известно, что Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, арест продлили до 7 августа 2023 года. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

