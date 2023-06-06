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Законодательство РК

Дикому Арману арест продлили до 7 августа

Дикому Арману арест продлили до 7 августа Фото: Instagram/armandzhumageldiev
Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, арест продлили до 7 августа 2023 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 5 июня 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Армана Джумагельдиева до двух месяцев, то есть до 7 августа 2023 года.

Ранее Дикому Арману арест продлевали до 7 июня 2023 года.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета – Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

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