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Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана

Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана Фото: president.gov.by
12-летний Шерхан Арыстан получил специальный приз на открытии конкурса "Славянский базар", который проходит в Витебске, Беларусь, сообщает Zakon.kz.

Юный казахстанский исполнитель получил максимальные баллы от жюри фестиваля. Так, в первый день конкурса ему удалось завоевать 70 очков за исполнение композиции Ama, Credi e Vai ("Люби, верь и иди") Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер. Второй день принес Шерхану Арыстану также 70 баллов, пишет Белта.

Издание отмечает, что юный казахстанский певец сразил жюри мощным вокалом. Шерхан Арыстан признался, что мечтает стать знаменитым в Казахстане.

Ранее стало известно, что "золото" на международном конкурсе среди танцевальных коллективов завоевали пенсионерки из Караганды.

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