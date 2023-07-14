Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана

12-летний Шерхан Арыстан получил специальный приз на открытии конкурса "Славянский базар", который проходит в Витебске, Беларусь, сообщает Zakon.kz.

Юный казахстанский исполнитель получил максимальные баллы от жюри фестиваля. Так, в первый день конкурса ему удалось завоевать 70 очков за исполнение композиции Ama, Credi e Vai ("Люби, верь и иди") Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер. Второй день принес Шерхану Арыстану также 70 баллов, пишет Белта.

Издание отмечает, что юный казахстанский певец сразил жюри мощным вокалом. Шерхан Арыстан признался, что мечтает стать знаменитым в Казахстане.

Ранее стало известно, что "золото" на международном конкурсе среди танцевальных коллективов завоевали пенсионерки из Караганды.