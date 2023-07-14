Танцевальный коллектив пенсионерок из Караганды завоевал "золото" в международном конкурсе
Конкурс среди танцевальных команд бабушек-танцоров прошел в Кыргызстане. Активные пенсионерки соревновались в умении танцевать на международном уровне. Участие в соревнованиях приняли пенсионерки из Караганды, участницы коллектива "Нурби", передает E-Karaganda.
На конкурс в Бишкек из Казахстана поехали восемь представительниц команды. Карагандинские пенсионерки привезли из соседней страны золотую медаль и звание лучших. Известно, что участницам конкурса от 60 до 80 лет.
"Каждую среду и пятницу я занимаюсь, прямо танцую. Мне очень нравится. Мои дети в восторге!", – говорит одна из участниц коллектива, Анастасия Кан.
В конкурсе приняли участие 1 500 человек из семи стран. Это Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Россия и Корея.
Ранее 95 учеников школ из Талдыкоргана стали победителями на международном хореографическом конкурсе искусства “Танцуй Всей Душой" в Турции.