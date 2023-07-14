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Танцевальный коллектив пенсионерок из Караганды завоевал "золото" в международном конкурсе

Танцевальный коллектив пенсионерок из Караганды завоевал "золото" в международном конкурсе Фото: pixabay
Пожилые участницы карагандинского танцевального коллектива "Нурби" привезли золотую медаль с международного конкурса, проходившего в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Конкурс среди танцевальных команд бабушек-танцоров прошел в Кыргызстане. Активные пенсионерки соревновались в умении танцевать на международном уровне. Участие в соревнованиях приняли пенсионерки из Караганды, участницы коллектива "Нурби", передает E-Karaganda.

На конкурс в Бишкек из Казахстана поехали восемь представительниц команды. Карагандинские пенсионерки привезли из соседней страны золотую медаль и звание лучших. Известно, что участницам конкурса от 60 до 80 лет.

"Каждую среду и пятницу я занимаюсь, прямо танцую. Мне очень нравится. Мои дети в восторге!", – говорит одна из участниц коллектива, Анастасия Кан.

В конкурсе приняли участие 1 500 человек из семи стран. Это Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Россия и Корея.

Ранее 95 учеников школ из Талдыкоргана стали победителями на международном хореографическом конкурсе искусства “Танцуй Всей Душой" в Турции.

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Казахстан Караганда Карагандинская область Кыргызстан
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