В Алматы ремонт по проспекту аль-Фараби завершили на нескольких участках

В Алматы ремонт дорог по проспекту аль-Фараби поэтапно продвигается. С 12 по 13 июля было введено реверсивное движение от ул. Сыргабекова до р. Есентай с частичным перекрытием. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Управления городской мобильности города.

На сегодняшний день ремонтные работы на южной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай уже завершены, а движение открыто.

В распространяемом сообщении сказано, что следующим этапом начнется ремонт участка по пр. аль-Фараби от моста через р. Есентай до ул. Западный Желтоксан с 14 по 15 июля.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта будут приняты следующие меры:

с 23.00 14 июля до 08.00 15 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;

с 08.00 до 21.00 15 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны пр. аль-Фараби от р. Есентай до ул. Западный Желтоксан. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по пр. аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;

во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 23.00 14 июля до 07.00 16 июля движение транспорта по пр. аль-Фараби в восточном направлении (от моста через р. Есентай) будет перекрыто полностью.

Кроме того, объезд закрытых участков будет осуществлен через ул. Жарокова в северном направлении. Движение транспорта по направлению ул. Сыргабекова, ул. Ушкемпирова, ул. Каппарова и по разворотному тоннелю (на запад) на ТРЦ "Esentai Mall" будет доступно.

Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/ч, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые будут разделять транспортные потоки.

Стоит отметить, что актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС.

Фото: пресс-служба Управления мобильности Алматы

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