Движение по проспекту аль-Фараби вновь частично перекроют в Алматы

В Алматы на участке пр. аль-Фараби – от моста через р. Есентай до ул. Ходжанова – будут проводиться работы по укладке асфальта. В связи с этим движение по проспекту вновь частично перекроют, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении городской мобильности Алматы, работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне пр. аль-Фараби будут проводиться с 23:00 1 августа до 7:00 3 августа.

"С 7:00 2 августа до 00:00 3 августа будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с южной стороны пр. аль-Фараби – от моста через р. Есентай до ул. Сыргабекова. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по пр. аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 00:00 до 7:00 3 августа движение транспорта по пр. аль-Фараби в западном направлении (от моста через р. Есентай) будет перекрыто полностью во избежание ДТП в темное время суток.

"С 23:00 1 августа до 7:00 3 августа заезд-выезд к Ботаническому саду и ул. Козыбаева, съезд на ул. Ходжанова с пр. аль-Фараби будет ограничен, объезд будет организован по ул. Жарокова, ул. Ходжанова и ул. Козыбаева с установкой соответствующей схемы объезда". Управление городской мобильности Алматы

При этом в ведомстве заверили, что движение транспорта с ул. Ходжанова на пр. аль-Фараби в западном направлении в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

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18 июля 2023 года стало известно, что в Алматы завершили первый этап реконструкции моста через Есентай по пр. аль-Фараби, который аким мегаполиса Ерболат Досаев поручил запустить с 1 сентября.