Ученые выяснили, что послеобеденные физические упражнения снижают уровень глюкозы у диабетиков

Новое исследование американских ученых показывает, что время занятий спортом воздействует на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2-го типа, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликовали в журнале Американской ассоциации по лечению диабета "Diabetes Care".

В исследовании участвовали 2400 человек с диагнозом диабет или ожирение. Авторы изучали их физические нагрузки с помощью акселерометра в течение четырех лет, чтобы определить подходящий временной интервал для тренировок.

Исследователи обнаружили, что у людей, занимавшихся умеренной или интенсивной физической активностью, в течение первого года наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови. Cнижение сахара в крови – на 30-50% ниже, чем у других групп, – было зарегистрировано у людей, занимающихся во второй половине дня. При сравнении результатов первого и четвертого годов группа, занимавшаяся послеобеденными физическими упражнениями, сохранила снижение уровня глюкозы в крови. Кроме того, у них были наибольшие шансы прекратить прием сахароснижающих препаратов.

"При сахарном диабете 2-го типа физическая нагрузка – самостоятельный метод лечения и профилактики. Во время интенсивных физических упражнений повышается чувствительность тканей к инсулину и активное использование глюкозы в мышцах, что приводит к улучшению гликемического контроля. Это приводит к снижению уровня глюкозы в крови. Результаты исследования американских ученых подчеркивают полезность занятий спортом во второй половине дня, и это важно учитывать", – прокомментировал исследование казахстанский эксперт Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, президент РОО "Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья".

Сегодня в мире насчитывается свыше 400 миллионов взрослых людей, страдающих диабетом. В Казахстане людей с этим диагнозом 400 тысяч человек, но к 2030 году ожидается, что эта цифра вырастет в два раза.

Эксперт также добавил, что сахарный диабет 2-го типа считается болезнью образа жизни человека, поэтому такие вредные привычки, как алкоголь, курение и неправильное питание, увеличивают риск тяжелых болезней. В таких случаях применение концепции снижения вреда, направленной на отказ от вредных привычек путем постепенного перехода на менее вредные альтернативы, демонстрирует положительные результаты.

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