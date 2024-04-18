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В Италии выяснили, какие тренировки лучше всего снижают уровень сахара в крови

тренировки влияют на снижение уровня сахара в крови, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 01:55 Фото: pixabay
Ученые из Римского университета Foro Italico обнаружили, что 15-30 минутные тренировки после завтрака эффективно снижают концентрацию сахара в крови у людей с диабетом, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным исследования, опубликованного в научном журнале Nutrients, для нормализации уровня глюкозы в организме можно выполнять аэробные или силовые упражнения за 20-45 минут до еды.

Отмечается, что работа ученых представляет собой научных обзор ранее опубликованных исследований на тему влияния типа, продолжительности и времени выполнения физических упражнений на концентрацию сахара в крови. Обзор показал, что одной из наиболее эффективных стратегий нормализации уровня глюкозы выступает выполнение коротких (15-30 минут) тренировок после завтрака. При этом упражнения могут быть любыми – подойдет ходьба умеренной интенсивности, эллиптические упражнения, езда на велосипеде или бег трусцой.

Ученые добавили, что тренироваться можно и на голодный желудок. Снизить уровень сахара в крови помогают аэробные или силовые упражнения средней интенсивности, выполняемые за 20-45 минут до приема пищи.

Ранее врач-эндокринолог рассказал, как уберечься от диабета и его последствий – слепоты, ампутации конечностей, инфаркта и инсульта.

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