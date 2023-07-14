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Законодательство РК

Уголовное дело завели на экс-сотрудников АО "Риддер ТЭЦ"

Уголовное дело завели на экс-сотрудников АО "Риддер ТЭЦ" Фото: Zakon.kz
Ранее в соцсетях появилась информация, что по подозрению в хищении более 2,5 млрд тенге сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) задержали члена совета директоров АО "Риддер ТЭЦ" Кайржана Мимикенова и экс-президента предприятия Олесю Имашеву, сообщает Zakon.kz.

"Департаментом экономических расследований по ВКО расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Риддер ТЭЦ" по ч. 4 ст. 190 УК РК по факту хищения денежных средств, предназначенных для ремонта, надлежащего содержания оборудования и тепловых сетей предприятия. Иная информация разглашению не подлежит", – ответили в АФМ на запрос YK-news.kz.

Как отмечается, в соцсетях жители Риддера не раз требовали сурового наказания для тех, кто довел АО "Риддер ТЭЦ" до такого состояния.

"Сейчас на ТЭЦ капитального ремонта требуют все шесть котлов. Подрядные организации вынуждены в сжатые сроки выполнять все необходимые работы, чтобы не повторилась тяжелая ситуация минувшего отопительного сезона", – говорится в сообщении.

5 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла. 7 ноября в городе был введен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

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