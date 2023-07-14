Уголовное дело завели на экс-сотрудников АО "Риддер ТЭЦ"

Ранее в соцсетях появилась информация, что по подозрению в хищении более 2,5 млрд тенге сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) задержали члена совета директоров АО "Риддер ТЭЦ" Кайржана Мимикенова и экс-президента предприятия Олесю Имашеву, сообщает Zakon.kz.

"Департаментом экономических расследований по ВКО расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Риддер ТЭЦ" по ч. 4 ст. 190 УК РК по факту хищения денежных средств, предназначенных для ремонта, надлежащего содержания оборудования и тепловых сетей предприятия. Иная информация разглашению не подлежит", – ответили в АФМ на запрос YK-news.kz.



Как отмечается, в соцсетях жители Риддера не раз требовали сурового наказания для тех, кто довел АО "Риддер ТЭЦ" до такого состояния.

"Сейчас на ТЭЦ капитального ремонта требуют все шесть котлов. Подрядные организации вынуждены в сжатые сроки выполнять все необходимые работы, чтобы не повторилась тяжелая ситуация минувшего отопительного сезона", – говорится в сообщении.

5 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла. 7 ноября в городе был введен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

16 июня 2023 года в Агентстве по финмониторингу рассказали, что должностных лиц ТОО "Балхаш Жылу" подозревают в хищении бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша.

Материал по теме Амиржан Набиев пообещал закрыть все долги ТЭЦ Риддера за свой счет

14 июля новый собственник АО "Риддер ТЭЦ" Амиржан Набиев пообещал закрыть все долги за свой счет. По данным Минэнерго, на сегодняшний день общая сумма долга предприятия составляет 5,5 млрд тенге.