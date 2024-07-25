Завершено уголовное дело в отношении экс-гендиректора АНПЗ

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Мурата Досмуратова закончено Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.

"Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годы при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге. В отношении Досмуратова... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста". Пресс-служба АФМ РК

Как пояснили в агентстве, иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председателя правления ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" с июля 2022 года. На этом посту 10 января 2024 года его сменил Галымжан Жусанбаев.

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19 февраля стало известно, что между руководителями Атырауского НПЗ разгорелся скандал. Позднее в АО "НК "КазМунайГаз" приняли решение освободить от должностей гендиректора АНПЗ Галымжана Жусанбаева и замгендиректора – главного инженера Адилета Шошанбаcова.