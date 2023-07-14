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Законодательство РК

Почему казахстанцам не удается подать заявки на образовательные гранты

Почему не получается подать заявку на образовательный грант Фото: primeminister.kz
В "Правительстве для граждан" рассказали, почему у казахстанцев возникают проблемы с подачей заявок на образовательные гранты, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан" 13 июля, на портале начали принимать заявки по присуждению образовательных грантов. Но с предоставлением этой услуги возникли технические проблемы на стороне Министерства науки и высшего образования.
"Возникла техническая проблема на стороне инфраструктуры и в онлайн-справочниках ИС НОБД по передаче сведений: о результатах ЕНТ, образовательных программах, наименованиях вузов. Эту услугу реализует Министерство науки и высшего образования РК совместно с АО "Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмет Байтұрсынұлы", АО "Национальный центр тестирования", АО "НИТ". Все сведения для получения этой услуги подтягиваются из базы данных НОБД, НЦТ", – пояснили в "Правительстве для граждан".

Сейчас сотрудники Министерства науки и высшего образования проводят необходимые технические работы, чтобы полностью восстановить работоспособность услуги. В госкорпорации напомнили, что в этом году подавать заявки на гранты можно и по другим каналам – в том числе через приемные комиссии и онлайн-приемные вузов. Портал Egov служит лишь как "окно взаимодействия" с пользователем, который просто собирает данные госорганов для оказания услуг.

Принимать заявления для участия в конкурсе грантов начали в вузах Казахстана 13 июля.

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