Почему казахстанцам не удается подать заявки на образовательные гранты

В "Правительстве для граждан" рассказали, почему у казахстанцев возникают проблемы с подачей заявок на образовательные гранты, сообщает Zakon.kz.

"Возникла техническая проблема на стороне инфраструктуры и в онлайн-справочниках ИС НОБД по передаче сведений: о результатах ЕНТ, образовательных программах, наименованиях вузов. Эту услугу реализует Министерство науки и высшего образования РК совместно с АО "Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмет Байтұрсынұлы", АО "Национальный центр тестирования", АО "НИТ". Все сведения для получения этой услуги подтягиваются из базы данных НОБД, НЦТ", – пояснили в "Правительстве для граждан".

Как сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан" 13 июля, на портале начали принимать заявки по присуждению образовательных грантов. Но с предоставлением этой услуги возникли технические проблемы на стороне Министерства науки и высшего образования.

Сейчас сотрудники Министерства науки и высшего образования проводят необходимые технические работы, чтобы полностью восстановить работоспособность услуги. В госкорпорации напомнили, что в этом году подавать заявки на гранты можно и по другим каналам – в том числе через приемные комиссии и онлайн-приемные вузов. Портал Egov служит лишь как "окно взаимодействия" с пользователем, который просто собирает данные госорганов для оказания услуг.

Принимать заявления для участия в конкурсе грантов начали в вузах Казахстана 13 июля.