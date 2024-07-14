14 тысяч казахстанцев подали заявки на образовательные гранты в один день работы комиссий

Почти 14 тысяч заявлений на получение образовательных грантов поступили в комиссии 13 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Результатами первого дня работы комиссий поделились в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. В ведомстве сообщили, что прием заявлений продолжится до 24 июля, и напомнили, что подать документы можно:

в онлайн формате через eGov;

в офлайн формате через приемные комиссии вузов;

также в вузах работают виртуальные приемные комиссии.

"Подать документы можно в любом вузе по месту нахождения. Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото, аттестат или диплом, а также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям", – добавили в Миннауки.

Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение казахстанцев из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством Казахстана, – 3903 гранта.

Кроме того, для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов.

12 июля в стране завершилось Единое национальное тестирование (ЕНТ). По предварительной информации, 139 тыс. абитуриентов набрали пороговый балл и могут участвовать в конкурсе на присуждение гранта.