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14 тысяч казахстанцев подали заявки на образовательные гранты в один день работы комиссий

студенты , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 13:16 Фото: pixabay
Почти 14 тысяч заявлений на получение образовательных грантов поступили в комиссии 13 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Результатами первого дня работы комиссий поделились в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. В ведомстве сообщили, что прием заявлений продолжится до 24 июля, и напомнили, что подать документы можно:

  • в онлайн формате через eGov;
  • в офлайн формате через приемные комиссии вузов;
  • также в вузах работают виртуальные приемные комиссии.
"Подать документы можно в любом вузе по месту нахождения. Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото, аттестат или диплом, а также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям", – добавили в Миннауки.

Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение казахстанцев из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством Казахстана, – 3903 гранта.

Кроме того, для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов.

12 июля в стране завершилось Единое национальное тестирование (ЕНТ). По предварительной информации, 139 тыс. абитуриентов набрали пороговый балл и могут участвовать в конкурсе на присуждение гранта.

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