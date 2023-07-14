Звезду мирового бокса арестовали за хранение оружия
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Титулованного боксера задержали в Голливуде. По сообщению TMZ.com, наряд полиции обнаружил у него в машине полуавтоматический пистолет. Патрульные остановили автомобиль Хейни из-за нарушения правил движения. За рулем был не сам чемпион мира, а его охранник. Оружие нашли под водительским сиденьем.
Фото: Instagram/realdevinhaney
Владельца пистолета не установили, поэтому в соответствии с американским законодательством арестовали боксера – машина зарегистрирована на него. Спустя некоторое время Хейни отпустили под залог в 35 000 долларов до суда, который запланирован на август.
Дэвин Хейни стал одной из звезд профессионального бокса после впечатляющих побед над Лома, Джорджем Камбососом-младшим, Джозефом Диасом-младшим, Юриоркисом Гамбоа и Василием Ломаченко. За карьеру он провел 30 боев и во всех одержал победы, 15 из них – нокаутом.
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