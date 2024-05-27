Майку Тайсону во время полета в Лос-Анджелес понадобилась медпомощь

Легендарному чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет NY Post, у спортсмена из-за обострения язвы закружилась голова, его стошнило. Позднее в команде Тайсона сообщили, что его самочувствие улучшилось.

"Майк благодарен медицинскому персоналу, который ему помог", – отмечается в сообщении.

Тайсон должен провести следующий поединок 20 июня 2024 года – против блогера Джейка Пола. Бой пройдет на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" в американском Арлингтоне.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 – нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он одержал победу.

14 мая Тайсон проверил пресс Пола на битве взглядов.