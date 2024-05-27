Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Майку Тайсону во время полета в Лос-Анджелес понадобилась медпомощь

боксер, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 23:24 Фото: Instagram/miketyson
Легендарному чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Как пишет NY Post, у спортсмена из-за обострения язвы закружилась голова, его стошнило. Позднее в команде Тайсона сообщили, что его самочувствие улучшилось.

"Майк благодарен медицинскому персоналу, который ему помог", – отмечается в сообщении.

Тайсон должен провести следующий поединок 20 июня 2024 года – против блогера Джейка Пола. Бой пройдет на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" в американском Арлингтоне.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 – нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он одержал победу.

14 мая Тайсон проверил пресс Пола на битве взглядов.

Читайте также

Футбол Комент тренера
Наставник "Барселоны" прокомментировал свою отставку
Футбол Драка фанатов ПСЖ и Лиона
Президент Франции и клуб ПСЖ осуждают фанатов за массовую драку
Футбол Суперкубок Англии
"Сити" и "Юнайтед" откроют новый сезон АПЛ в матче за Суперкубок
Елена Беляева
США Тайсон Майк 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: