Более 36 млрд тенге просит Минздрав дополнительно на повышение зарплат медикам

Министерство здравоохранения подготовило изменения в постановление правительства "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что для реализации пункта "Обеспечение к 2023 году уровня заработной платы медицинских работников в 2 раза выше средней заработной платы в экономике" Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года производится ежегодное повышение заработной платы медицинских работников: врачам – на 30%, среднему медицинскому работнику (СМР) – на 20%.

Для чего Минздравом в 2021 году были внесены дополнения в постановление правительства РК от 31 декабря 2015 года "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" в части установления поправочных коэффициентов к должностным окладам данных работников по годам:

врачам:

в 2021 году – 2,02;

в 2022 году – 2,63;

в 2023 году - 2,73;

среднему медперсоналу:

в 2021 году – 1,63;

в 2022 году – 1,95;

в 2023 году - 2,05;

Вместе с тем в 2023 году была внесена норма в отраслевое соглашение о социальном партнерстве на 2023-2025 годы, заключенное между Министерством здравоохранения РК, Национальной палатой здравоохранения и профессиональными союзами работников в части установления поправочных коэффициентов к должностным окладам:

врачам в 2023 году – 3,42;

среднему медперсоналу в 2023 году – 2,34.

При этом в Минздраве пояснили, что установленные в постановлении на 2023 год поправочные коэффициенты (врачам – 2,73, СМР – 2,05) не обеспечивают повышение заработной платы врачей на 30%, СМР – на 20%.



"Соответственно, произошел разрыв в оплате труда между медицинскими работниками, получающими заработную плату по постановлению, и работниками субъектов здравоохранения, финансируемыми в рамках ГОБМП и ОСМС, получающими оплату труда по отраслевому соглашению", – пояснили в министерстве.

Указывается, что для устранения данного разрыва, а также недопущения резонанса среди данных работников Министерством здравоохранения РК и разработан проект постановления правительства, которым вносятся поправки в "систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".

В частности, предлагается увеличить поправочные коэффициенты, установленные на 2023 год: врачам с 1 сентября в размере 3,42 вместо 2,73 и среднему медперсоналу – в размере 2,34 вместо 2,05.

Как посчитали в Минздраве, на увеличение зарплат медикам дополнительно потребуется на 2023-2025 годы 36 111 991 тыс. тенге (на 21 922,75 штатных единиц), в том числе: в 2023 году – 5 035 875 тыс. тенге, в 2024 году – 15 409 146 тыс. тенге, в 2025 году – 15 666 970 тыс. тенге.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 июля.

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