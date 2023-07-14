Дорога домой: зоопарк Алматы выпустит на свободу ирбиса, найденного в горах

Казахстанцы несколько месяцев с тревогой следили за судьбой молодого барса, которого раненым и ослабленным передали зоопарку Алматы. За краснокнижным зверем ухаживали почти три месяца. Сейчас он здоров и полон сил. Zakon.kz расскажет, когда хищник обретет долгожданную свободу.

Зоопарк Алматы поделился радостной новостью с казахстанцами: найденный в горах Алматинской области снежный барс окреп. 15 июля 2023 года его планируют отпустить на волю. Однако место, где будет жить зверь, все еще обсуждается учеными.

Раненый и слабый

19 апреля житель поселка Сарыбастау пас скот и заметил снежного барса, он был слабый и практически не мог передвигаться. Мужчина вызвал на место инспекторов природоохранной полиции. Они на следующий день передали зверя в Алматинский зоопарк. Там определили, что хищник – самец, ему около трех лет.

"Когда барс к нам поступил, он был обезвожен. Его лапы были порезаны. После обработки ран, инъекций иммуностимуляторами, забора анализов барс был помещен в отдельный вольер на профилактический карантин. Все эти три месяца животное набиралось сил. Посетителям его не показывали. У барса оказался хороший аппетит, в день он съедает 2,5 кг мяса". Пресс-служба зоопарка Алматы

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Заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев рассказал, что лично осматривал пострадавшего зверя.

"Конечно, молодцы пастухи, проявившие гражданскую позицию и вызвавшие на помощь инспекторов. Барсу повезло и с опытными ветеринарами зоопарка, которые практически возвращали его к жизни. Он был настолько слаб, что даже не мог напасть на скот. Голодный, напуганный. Сейчас он полностью восстановился, набрал хороший вес. Документы с разрешением выпустить его на свободу готовы". Заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев

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Эксперимент на выживание

Ученые говорят, что все данные пойманного барса еще предстоит детально изучить. Само животное уже 15 июля планируют выпустить на свободу в один из национальных парков Казахстана. Куда именно, ученые точно не говорят, но рассматривают несколько вариантов, такие как Чарынский нацпарк, Кольсайские озера или же на территорию Иле-Алатауского нацпарка. Здесь главное, чтобы экологические и климатические особенности стали благоприятными для зверя. До этого специалисты рассматривали вариант отправки барса в Чарынский нацпарк, где у зверя нет его сородичей.

"Конечно, снежные барсы могут содержаться в неволе. Во многих зоопарках они есть. В Алматы довольно такая длительная история содержания снежных барсов, даже приплод получали, потом смогли добиться их освобождения. Этот зверь достаточно свободолюбивый и дикий. Поэтому мы намерены рискнуть. Обратно возвращать в руки пастухов его неправильно. Там нет заповедника. Главное, чтобы у зверя была хорошая кормовая база. Чарынский нацпарк прежде всего рассматривается из-за того, что там нет барсов, из-за того что миграционные пути перекрыты, строятся дороги. Туда барсу попасть сложно. И нам бы хотелось адаптировать его там. Но все известно станет только 15 июля утром. Мы проведем осмотр снежного барса, убедимся, что все хорошо с его здоровьем, наденем ему датчик для отслеживания и отпустим". Заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев

Мест для обитания снежных барсов в Казахстане почти не осталось

Алексей Грачев отмечает, что для обитания этих хищников в Казахстане практически не осталось мест. Нацпарки и заповедники не расширяют свои границы из-за развития животноводства, поэтому в природе назревает острый конфликт человека и животного.

"То, что снежные барсы попадают в руки людей, – проблема из-за развития животноводства в горах. Вне национальных парков и заповедников крестьяне стали отправлять на выпас больше скота. Они вытесняют основную добычу снежного барса, а это горные козлы, архары и олени. А снежные барсы в последнее время динамично размножаются. Каждые два года, после того, как самка родила котят, она снова готова к размножению. Детей постарше она выгоняет. Соответственно, им нужно место, куда пойти. Они выходят за охраняемые территории нацпарка. Их среда обитания деградирована из-за того что там активно развивается сельское хозяйство и животноводство", – поясняет заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев.

Кроме того, по словам Алексея Грачева, изменение климата также отразилось на миграции снежных барсов. Из-за того, что идет засуха и выгорание растительности животноводы все выше поднимаются в горы, где не редко сталкиваются с хищниками и чаще всего убивают их.

"Молодым барсам, которых прогнала мама, некуда деться, они голодают и вынуждены приходить к скотоводам. Чаще всего они нападают на овец и лошадей. За последние годы десятки таких фактов. В нацпарке Алтын-Эмель – самая высокая в мире плотность снежного барса, которые расселяются и путь их уходит в Китай. Часть поголовий не мигрирует в Поднебесную, а попадает к чабанам, которые их убивают. Нам бы хотелось, чтобы люди, которые столкнуться с этими животными, не убивали, а передавали их нам. И мы уже расселим их в другие места. Таким образом, создавались бы новые популяции и увеличивалась бы их численность". Заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев





Символ Казахстана

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК рассказали, что снежный барс – один из самых редких крупных хищников Казахстана, который был внесен в Красную книгу в 1978 году. Он является государственным символом и имеет большое общественное значение, отражая бесценное природное и культурное наследие казахского народа.



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Хищник населяет 9 особо охраняемых природных территорий, в основном национальные парки: Иле-Алатауский, Жонгар-Алатау, Көлсай-көлдері, Катон-Карагай, Сайрам-Угам, Чарын, Алтын-Эмель, Алматинский и Аксу-Жабаглинский заповедники. Ученые заявляют, что сейчас фиксировать редких животных помогают фотоловушки.

