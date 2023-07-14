Дорога домой: зоопарк Алматы выпустит на свободу ирбиса, найденного в горах
Зоопарк Алматы поделился радостной новостью с казахстанцами: найденный в горах Алматинской области снежный барс окреп. 15 июля 2023 года его планируют отпустить на волю. Однако место, где будет жить зверь, все еще обсуждается учеными.
Раненый и слабый
19 апреля житель поселка Сарыбастау пас скот и заметил снежного барса, он был слабый и практически не мог передвигаться. Мужчина вызвал на место инспекторов природоохранной полиции. Они на следующий день передали зверя в Алматинский зоопарк. Там определили, что хищник – самец, ему около трех лет.
"Когда барс к нам поступил, он был обезвожен. Его лапы были порезаны. После обработки ран, инъекций иммуностимуляторами, забора анализов барс был помещен в отдельный вольер на профилактический карантин. Все эти три месяца животное набиралось сил. Посетителям его не показывали. У барса оказался хороший аппетит, в день он съедает 2,5 кг мяса".Пресс-служба зоопарка Алматы
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Заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев рассказал, что лично осматривал пострадавшего зверя.
"Конечно, молодцы пастухи, проявившие гражданскую позицию и вызвавшие на помощь инспекторов. Барсу повезло и с опытными ветеринарами зоопарка, которые практически возвращали его к жизни. Он был настолько слаб, что даже не мог напасть на скот. Голодный, напуганный. Сейчас он полностью восстановился, набрал хороший вес. Документы с разрешением выпустить его на свободу готовы".Заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев
Эксперимент на выживание
Ученые говорят, что все данные пойманного барса еще предстоит детально изучить. Само животное уже 15 июля планируют выпустить на свободу в один из национальных парков Казахстана. Куда именно, ученые точно не говорят, но рассматривают несколько вариантов, такие как Чарынский нацпарк, Кольсайские озера или же на территорию Иле-Алатауского нацпарка. Здесь главное, чтобы экологические и климатические особенности стали благоприятными для зверя. До этого специалисты рассматривали вариант отправки барса в Чарынский нацпарк, где у зверя нет его сородичей.
"Конечно, снежные барсы могут содержаться в неволе. Во многих зоопарках они есть. В Алматы довольно такая длительная история содержания снежных барсов, даже приплод получали, потом смогли добиться их освобождения. Этот зверь достаточно свободолюбивый и дикий. Поэтому мы намерены рискнуть. Обратно возвращать в руки пастухов его неправильно. Там нет заповедника. Главное, чтобы у зверя была хорошая кормовая база. Чарынский нацпарк прежде всего рассматривается из-за того, что там нет барсов, из-за того что миграционные пути перекрыты, строятся дороги. Туда барсу попасть сложно. И нам бы хотелось адаптировать его там. Но все известно станет только 15 июля утром. Мы проведем осмотр снежного барса, убедимся, что все хорошо с его здоровьем, наденем ему датчик для отслеживания и отпустим". Заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев
Мест для обитания снежных барсов в Казахстане почти не осталось
Алексей Грачев отмечает, что для обитания этих хищников в Казахстане практически не осталось мест. Нацпарки и заповедники не расширяют свои границы из-за развития животноводства, поэтому в природе назревает острый конфликт человека и животного.
"То, что снежные барсы попадают в руки людей, – проблема из-за развития животноводства в горах. Вне национальных парков и заповедников крестьяне стали отправлять на выпас больше скота. Они вытесняют основную добычу снежного барса, а это горные козлы, архары и олени. А снежные барсы в последнее время динамично размножаются. Каждые два года, после того, как самка родила котят, она снова готова к размножению. Детей постарше она выгоняет. Соответственно, им нужно место, куда пойти. Они выходят за охраняемые территории нацпарка. Их среда обитания деградирована из-за того что там активно развивается сельское хозяйство и животноводство", – поясняет заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев.
Кроме того, по словам Алексея Грачева, изменение климата также отразилось на миграции снежных барсов. Из-за того, что идет засуха и выгорание растительности животноводы все выше поднимаются в горы, где не редко сталкиваются с хищниками и чаще всего убивают их.
"Молодым барсам, которых прогнала мама, некуда деться, они голодают и вынуждены приходить к скотоводам. Чаще всего они нападают на овец и лошадей. За последние годы десятки таких фактов. В нацпарке Алтын-Эмель – самая высокая в мире плотность снежного барса, которые расселяются и путь их уходит в Китай. Часть поголовий не мигрирует в Поднебесную, а попадает к чабанам, которые их убивают. Нам бы хотелось, чтобы люди, которые столкнуться с этими животными, не убивали, а передавали их нам. И мы уже расселим их в другие места. Таким образом, создавались бы новые популяции и увеличивалась бы их численность".Заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев
Символ Казахстана
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК рассказали, что снежный барс – один из самых редких крупных хищников Казахстана, который был внесен в Красную книгу в 1978 году. Он является государственным символом и имеет большое общественное значение, отражая бесценное природное и культурное наследие казахского народа.
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Хищник населяет 9 особо охраняемых природных территорий, в основном национальные парки: Иле-Алатауский, Жонгар-Алатау, Көлсай-көлдері, Катон-Карагай, Сайрам-Угам, Чарын, Алтын-Эмель, Алматинский и Аксу-Жабаглинский заповедники. Ученые заявляют, что сейчас фиксировать редких животных помогают фотоловушки.