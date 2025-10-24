#АЭС в Казахстане
Общество

Массовый гнев казахстанцев вызвал поступок посетителя зоопарка в Алматы

носороги, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 14:50 Фото: pexels
Гнев казахстанцев вызвал поступок мужчины, который в зоопарке Алматы кинул предмет, похожий на камень, в носорога и попал ему в глаз, сообщает Zakon.kz.

Историей поделилась пользователь Threads your777777dream.

"Сегодня были с мамой в зоопарке. И там случилось то, от чего реально сжалось сердце. Какой-то человек (если его вообще можно так назвать) бросил что-то в глаз носорогу. Камень или какой-то предмет – я даже не успела понять. Животное просто стояло, никого не трогало. А этот "человек" сделал больно – ради чего? Иногда кажется, что некоторые люди хуже животных. Потому что у животных есть инстинкты, но у нас должна быть душа и совесть. Носорог стоял потом, щурился, видно, что ему больно. Хочется, чтобы зоопарк хоть как-то наказывал таких посетителей", – написала алматинка.

Этот пост вызвал гнев пользователей. Менее чем за сутки он набрал более 40 тыс. просмотров и более 500 человек оставили комментарии, в которых требовали наказать этого мужчину.

Сегодня, 24 октября, в зоопарке Алматы отреагировали на ситуацию.

"Мы глубоко обеспокоены данным инцидентом и категорически осуждаем любое проявление жестокости или неуважительного отношения к животным. Наши специалисты внимательно осмотрели носорога сразу после получения информации. К счастью, его состояние удовлетворительное, угрозы здоровью нет. Никаких травм, в том числе глазных повреждений, у животного не выявлено", – сообщили в зоопарке.

Там добавили, что начата внутренняя проверка и изучение всех доступных видеоматериалов. Представители зоопарка обратились в правоохранительные органы. Материалы переданы в полицию для установления личности нарушителя и последующего привлечения к ответственности.

Ранее в зоопарке Алматы рассказывали, что мощные носороги, несмотря на свой грозный вид, весьма чувствительны.

