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Месси прошел медосмотр и провел первую тренировку за "Интер Майами"

Месси провел первую тренировку в составе "Интер Майами" Фото: Instagram/leomessi
Аргентинский форвард Лионель Месси готов выступать за свой новый американский клуб "Интер Майами" после того, как получил разрешение врачей и посетил тренировку своих будущих коллег, сообщает Zakon.kz.

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По сообщению ESPN, капитан аргентинской сборной на первой тренировке встретился с новыми партнерами по команде. Презентация лучшего игрока ЧМ-2022 состоится 16 июля. Месси может дебютировать в составе "Интера" 21 июля в матче против мексиканского "Крус Асуль".

Весь Майами, где живут более 100 тысяч аргентинцев, сейчас в ожидании большого футбольного праздника.

Футбол Презентация игрока

Фото: Instagram/leomessi

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Месси перебрался в Майами после того, как отыграл два сезона во французском "ПСЖ". В составе сборной Аргентины он забил более 100 голов, два из которых – в ворота сборной Франции в финале мундиаля-2022 – принесли ему "золото" турнира.

"Мой менталитет и мои цели не изменятся, и я постараюсь, где бы я ни был, выложиться по максимуму для себя и своего нового клуба, продолжу выступать на самом высоком уровне". Лео Месси

Месси в "Интере" будет играть в паре со своим бывшим одноклубником по испанской "Барселоне" Серхио Бускетсом. А тренировать их будет экс-наставник сборной Аргентины и "Барсы" Тито Мартино, который недавно встал у руля американской команды. 

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