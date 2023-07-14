Индия готовится к исторической лунной миссии

Индийское космическое агентство провело последние приготовления к запуску ракеты-носителя, которая попытается высадить луноход на спутник и ознаменовать приход Индии в число держав, осваивающих космос, сообщает Zakon.kz.

Успешные посадки на Луну совершали только США, бывший Советский Союз и Китай. Попытка японской компании, предпринятая в начале 2023 года, закончилась падением аппарата, сообщает The Guardian.

Корабль "Чандраян-3", построенный при бюджете чуть менее 75 млн долларов, должен стартовать с главного индийского космодрома в южном штате Андхра-Прадеш в 14.35 по местному времени (15:05 по времени Астаны) в пятницу.

Если все пойдет по плану, 43,5-метровая ракета-носитель LVM3 выведет космический аппарат на эллиптическую околоземную орбиту, после чего он направится к Луне для запланированной посадки около 23 августа.

Космический аппарат станет первым, совершившим посадку на южном полюсе Луны, который представляет особый интерес для космических агентств и частных космических компаний из-за наличия там водяного льда, способного обеспечить работу будущей космической станции.

Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что завершила проверку готовности к запуску перед запланированным стартом, а в пятницу утром добавила, что завершила заправку топливом активной части ракеты и приступила к заправке топливом ее верхней ступени.

Несколько ученых ISRO принесли портативную модель ракеты-носителя Chandrayaan-3 в популярный храм на юге Индии, чтобы получить благословение перед запуском.

Этот запуск – первая крупная миссия страны после того, как правительство премьер-министра Нарендры Моди объявило о политике стимулирования инвестиций в частные космические запуски и связанный с ними спутниковый бизнес.

В состав аппарата Chandrayaan, что в переводе с санскрита означает "лунный аппарат", входит посадочная платформа высотой 2 метра, предназначенная для размещения ровера вблизи южного полюса Луны, где он, как ожидается, будет функционировать в течение двух недель, проводя ряд экспериментов.

Однако, по мнению аналитиков, запуск имеет и второстепенную задачу: он должен дать понять, что Индия открыта для бизнеса в ускоряющейся частной космической гонке.

С 2020 года, когда Индия открыла доступ к частным запускам, число космических стартапов выросло более чем в два раза. В конце прошлого года компания Skyroot Aerospace, в число инвесторов которой входит сингапурский суверенный фонд GIC, запустила первую в Индии ракету, построенную частным образом.



Во время визита в США в прошлом месяце Моди и президент Джо Байден пообещали углубить сотрудничество в области космоса.