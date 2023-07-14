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Подозреваемую в убийстве падчерицы арестовали на два месяца в Алматы

Подозреваемую в убийстве девочки арестовали на два месяца в Алматы Фото: pexels
Женщину, подозреваемую в убийстве 7-летней девочки в Алматы, арестовали на два месяца. Об этом Zakon.kz 14 июля 2023 года сообщили в пресс-службе городского суда.

Обвиняемая будет содержаться под стражей до 11 сентября 2023 года.

"Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 14 июля 2023 года ходатайство органа досудебного расследования по обвинению в совершении тяжкого преступления в отношении подозреваемой Т. удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что мачеху подозревают в убийстве семилетней падчерицы.

По словам родственников девочки, мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка. О частых скандалах слышали и даже видели. Соседи говорят: девочку избивала не только мачеха, но и родной отец. Только вот защитить ребенка никто не торопился.

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Анастасия Московчук
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