Подозреваемую в убийстве падчерицы арестовали на два месяца в Алматы

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Женщину, подозреваемую в убийстве 7-летней девочки в Алматы, арестовали на два месяца. Об этом Zakon.kz 14 июля 2023 года сообщили в пресс-службе городского суда.

Обвиняемая будет содержаться под стражей до 11 сентября 2023 года. "Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 14 июля 2023 года ходатайство органа досудебного расследования по обвинению в совершении тяжкого преступления в отношении подозреваемой Т. удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – говорится в сообщении суда. Ранее сообщалось, что мачеху подозревают в убийстве семилетней падчерицы. По словам родственников девочки, мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка. О частых скандалах слышали и даже видели. Соседи говорят: девочку избивала не только мачеха, но и родной отец. Только вот защитить ребенка никто не торопился. Читайте также Как автобусы будут объезжать участок проспекта аль-Фараби в Алматы Список самых востребованных профессий составили в Казахстане Организаторов финпирамиды Qnet осудили в Абайской области

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