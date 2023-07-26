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Законодательство РК

Замакима Шымкента Исахова арестовали на два месяца

Замакима Шымкента Исахова арестовали на два месяца Фото: gov.kz
Заместителя акима Шымкента Максута Исахова арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту Zakon.kz 26 июля 2023 года рассказали в пресс-службе горсуда.

"Специализированным следственным судом Шымкента в отношении подозреваемого Исахова Максута Пернебаевича санкционирована избранная мера пресечения в виде "содержание под стражей" срокам на два месяца, то есть с 20 июля до 20 сентября 2023 года, без определения размера залога", – уточнили в пресс-службе горсуда Шымкента.

Также в суде отметили, что остальные данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК.

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В КНБ подтвердили задержание замакима Шымкента Исахова

Замакима Шымкента Максута Исахова задержали 20 июля 2023 года. По данным КНБ РК, он задержан по подозрению в коррупции.

Максут Исахов занимает должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года.

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