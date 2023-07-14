Акимат Туркестанской области об убийстве девочки: В Сарыагашском районе ситуация стабильная

Подозреваемый в убийстве девочки в селе Жибек жолы Сарыагашского района задержан и арестован.

В ночь на 13 июля в целях проведения особого контроля и дополнительной разъяснительной работы с населением на место происшествия выехали исполняющий обязанности акима области Н. Кушеров, прокурор области М. Тлеубердиев, начальник Департамента полиции Туркестанской области М. Кабденов, первый заместитель начальника Департамента КНБ по Туркестанской области Т. Мельдешов, заместитель акима области Б. Тажибаев.



Девочку, скончавшуюся от ножевых ранений, похоронили сегодня, 14 июля. Экспертное заключение вынесут в течение 20 дней.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. В отношении подозреваемого будут проведены соответствующие меры в рамках действующего законодательства РК.

Согласно имеющейся информации, подозреваемый ранее был осужден на 10 лет лишения свободы. В этом году приговорен к ограничению свободы на три года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время с жителями села организованы встречи аксакалов, представителей компетентных органов и местных исполнительных органов, проводится разъяснительная работа. Семье, потерявшей дочь, оказывается всесторонняя помощь.

Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.