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Убийство пятилетней девочки в Туркестанской области: прокуроры проведут проверку дворов

Убийство пятилетней девочки в Туркестанской области: прокуроры проведут проверку дворов Фото: Zakon.kz
После трагического случая убийства пятилетней девочки в селе Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области, прокуратура назначила проверку. В течение месяца прокуроры будут обходить все дворы и выяснять личности всех жителей региона, сообщает Zakon.kz.

Проверить всех жителей региона намерены прокуроры Туркестанской области. На это в надзорном органе потратят месяц, отметили в ведомстве. Это необходимо, чтобы знать, кто живет в регионе и какие люди составляют местное общество, пишет Otyrar.

"Весь месяц мы будем проводить такие профилактические меры. Участковые полицейские будут в каждом населенном пункте заходить в каждый дом и проверять, кто живет устанавливать личности. Во-первых, чтобы сами знали, и сами знаете, после того, что было в Сарыагашском районе, люди сами поднимают этот вопрос. В этом селе Жибек Жолы увеличились случаи наркомании, алкоголизма. Вот мы и решили проводить такие мероприятия". Мурат Тлеубердиев, прокурор Туркестанской области

Тотальная проверка уже начата, отметил прокурор области. Особое внимание, подчеркнул он, уделяют сотрудники приезжим в регион людям. Главной задачей для себя в ведомстве ставят ответить на вопрос "почему случаются такие преступления и в чем главная причина?".

Расследование по делу об убийстве пятилетней девочки идет. Подозреваемый находится под стражей.

Убийство пятилетней жительницы села Жибек Жолы произошло в начале июля. Тело ребенка в доме одного из жителей села обнаружили во время ее поисков 13 июля. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя района Г. Омбудсмен по делам детей заявила после случившегося, что случившееся свидетельствует об отсутствии профилактики в области.

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Мария Мельникова
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