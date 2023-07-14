Со счета в банке или с карты украли деньги: стоит ли подавать в суд на банк

Осторожно афера – твердят все официальные финансовые структуры, предупреждая о мошеннических схемах и разводах на деньги. Но если с банковского счета или карты вдруг списались значительные суммы? Кто в ответе, можно ли и стоит ли подавать в суд на банк, выяснял Zakon.kz.

Время от времени в социальных сетях появляются жалобы казахстанцев, которые рассказывают, что с их банковской карты или счета, без их ведома и участия неожиданно совершаются транзакции по списанию денег.

В этот момент остановить операцию невозможно, поскольку списанные средства моментально оказываются в обработке, а значит уже недоступны для владельца этих денег. Одни казахстанцы рассказывают, что теряются и пытаются как-то решить проблемы через банковское приложение. Другие в панике звонят в call-центр, требуя заблокировать карту или счет. Как правило, операторы call-центра банка идут навстречу клиенту и по их просьбе блокируют карты и счета. Но остановить таким образом транзакции уже невозможно. Возникает извечный вопрос: что делать?

В call-центрах казахстанских банков рекомендуют в таком случае обращаться в Центр поддержки или в отделение банка. Там предлагают заполнить заявление об оспаривании транзакции. К заявлению прикладываются доказательства правоты клиента – чеки и информация об операциях. Также клиент банка должен описать возникшую ситуацию и проблему, указать списанную сумму. Кому-то везет и банк моментально реагирует на обращение, берет на себя процедуру Chargeback – процедуру возврата денег клиента.

Но не во всех банках и не всегда предоставляется такая услуга и пострадавший после обращения с заявлением в банк, вынужден неделями ожидать ответ и недожавшись какой-либо реакции, пишет о своей проблеме в соцсетях.

Как правило пострадавшие категорически отрицают, что сообщали кому-либо свои индентификационные данные: ID-номер, CVV/CVC-код (трехзначный код на обороте карты), номер телефона, ИИН и пр., банковские сотрудники вместо того, чтобы помочь вернуть деньги, не желают их слушать.

Как правило, сроки для урегулирования ситуации составляют 1-2 месяца. Иногда финучреждения устанавливают собственные сроки для оспаривания транзакций. Но если банк отказывается принимать заявление или ничего не делает по нему, то можно обратиться в суд с иском о нарушении прав потребителя.

Адвокат: Каждый имеет право обращаться в суд. Но…

По словам адвоката Алматинской областной коллегии адвокатов Сабита Кожагулова каждый имеет право обратиться в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов. Однако по словам адвоката выигрыш или проигрыш процесса зависит от обстоятельств каждого конкретного дела.

"На практике люди, в моем случае клиенты, недоговаривают и скрывают важные для дела обстоятельства, а потом пытаются обвинить в неквалифицированной помощи. Поэтому я прошу клиентов в письменном виде излагать обстоятельства с актом на представленные документы. Люди сами часто дают свои данные мошенникам и пытаются обвинить банк. Я долгое время работал в банках, руководил ЮД и часто сталкивался с такими ситуациями". Сабит Кожагулов

Советник омбудсмана: По списанию денег, судьям сложно решить дело в пользу клиента

Ерсерик Сийрбаев, в недавнем прошлом банковский омбудсман (ныне временно выступающий в роли советника вступившего 12 июля 2023 г. в должность банковского обмудсмана РК Дархана Нурпеисова), также отметил, что каждый случай требует тщательного и обстоятельного расследования.

"Правильно, банк несет ответственность за сохранность денег клиента. Но есть один важный момент. Дело в том, что, если списание произошло с карточного счета или была онлайн транзакция через, то скорее всего мошенники поработали с пострадавшим и он сам передал им свои идентификационные данные, то банк уже не несет ответственности". Ерсерик Сийрбаев

Поэтому считает экс-омбудсман, судьям очень сложно решить дело по списанию денег в пользу клиента.

"По крайней мере на моей практике такого, чтобы суд решил дело в пользу пострадавшего, еще не было. Ведь практически, если явных признаков нет, когда клиент не отдавал третьему лицу своих данных, списать деньги со счета или карты невозможно". Ерсерик Сийрбаев

Тем не менее, экс-омбудсман рекомендует пострадавшим от рук мошенников казахстанцам обращаться с заявлениями во все инстанции, в том числе в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Аналогичной точки зрения придерживаются и в АРРФР.

"Для начала необходимо понять, были ли нарушения со стороны банка или клиент сам предоставил мошенникам доступ к информации о счете (паролям, кодам и.т.д). Чаще бывает второй случай. Но в любом случае стоит обратиться в первую очередь в правоохранительные органы. Также можно обратиться к нам в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг. Наши специалисты проверят правильность действий банка". Пресс-служба АРРФР

В агентстве уточнили, что для этого необходимо личное обращение пострадавшего через e-otinish или письменное заявление.

Осторожно афера: Социальная инженерия или все в ваших руках

Как правило первые рекомендации, слишком общительные и любопытные люди игнорируют. Между тем рекомендации гласят:

– Не разговаривайте с мошенником. Аферисты используют новые технологии социальной инженерии: подделывают ваш голос или выведав ваши идентификационные данные, создают виртуальные дубликаты карты и пр. Положите трубку. Если есть вопросы, звоните в call-центр банка. Помните, что болтун – находка для мошенника.

– Не сообщайте никому, даже если собеседник представляется "сотрудником банка" или "сотрудником правоохранительных органов": пароль от своего личного кабинета в мобильном приложении или интернет-банкинге; реквизиты карты: номер, срок действия, CVV/CVC-код SMS-код для подтверждения совершаемой операции – платежа, перевода и пр.

– Если вы обнаружили, что стали жертвой мошенников, необходимо сообщить об этом банку и заблокировать платежные средства, к которым мошенники могли получить доступ.

– Обратитесь в полицию с заявлением о совершении в отношении вас противоправных действий. С аналогичным заявлением обратитесь в банк и АРРФР.

Подводя итог, отметим, что сразу обращаться в суд – это бесполезная трата денег и сил. Конечно, можно подать досудебную претензию в банк, если устное обращение не привело к результатам. И если банк не пожелал урегулировать конфликт в досудебном порядке, подать иск в суд на банк, обвинив в том, что тот не обеспечил безопасность. Но в этом случае, необходимо будет предоставить суду точные данные мошенников. А если мошенники проживают в другой стране, то дело осложняется международным элементом.

В крайнем случае, если только банк вдруг отказал в услуге блокирования карты или счета по вашей просьбе, то этот отказ можно оспорить в суде. Но опять-таки, если была операция по списанию была подтверждена и доступ к этому имели только вы, шансы выиграть в суде минимальны.