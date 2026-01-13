#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Происшествия

Мужчина украл телефон в мечети Кокшетау и похитил деньги с банковской карты

Мужчина украл телефон в мечети Кокшетау и похитил деньги с мобильного приложения, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 18:28 Фото: Zakon.kz
12 января в Кокшетау мужчина пришел в мечеть и украл у прихожанина сотовый телефон, далее опустошил его счет на банковской карте, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что 57-летний житель Кокшетау пришел в мечеть и оставил верхнюю одежду при входе. После совершения молитвы он забрал куртку и выронил мобильник. Этим воспользовался злоумышленник.

"Подозреваемый не ограничился кражей телефона, он получил доступ к мобильным банковским приложениям, которые не были защищены блокировкой, и снял 550 тыс. тенге. Похищенные денежные средства успел быстро потратить". ДП Акмолинской области

Сразу после поступления заявления полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления была установлена личность подозреваемого. В тот же день 28-летний мужчина был задержан в одной из городских саун.

По данному факту кражи проводится досудебное расследование.

Полицейские призывают казахстанцев соблюдать меры по сохранности личного имущества, особенно в местах массового скопления людей, а также рекомендуют устанавливать блокировку на мобильные банковские приложения.

В Алматы задержали мужчину, который совершил серию краж в мечетях. В полиции рассказали, что задержанный воровал у прихожан сотовые телефоны, кошельки и другие ценные вещи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Мужчину избили и украли сумку с деньгами в Алматы
12:37, 28 сентября 2023
Мужчину избили и украли сумку с деньгами в Алматы
Со счета в банке или с карты украли деньги: стоит ли подавать в суд на банк
18:15, 14 июля 2023
Со счета в банке или с карты украли деньги: стоит ли подавать в суд на банк
Бездомные украли кошелек у француза и выиграли в лотерею более 264 миллионов тенге
09:49, 22 февраля 2025
Бездомные украли кошелек у француза и выиграли в лотерею более 264 миллионов тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: