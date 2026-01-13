Мужчина украл телефон в мечети Кокшетау и похитил деньги с банковской карты

12 января в Кокшетау мужчина пришел в мечеть и украл у прихожанина сотовый телефон, далее опустошил его счет на банковской карте, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что 57-летний житель Кокшетау пришел в мечеть и оставил верхнюю одежду при входе. После совершения молитвы он забрал куртку и выронил мобильник. Этим воспользовался злоумышленник.

"Подозреваемый не ограничился кражей телефона, он получил доступ к мобильным банковским приложениям, которые не были защищены блокировкой, и снял 550 тыс. тенге. Похищенные денежные средства успел быстро потратить". ДП Акмолинской области

Сразу после поступления заявления полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления была установлена личность подозреваемого. В тот же день 28-летний мужчина был задержан в одной из городских саун.

По данному факту кражи проводится досудебное расследование.

Полицейские призывают казахстанцев соблюдать меры по сохранности личного имущества, особенно в местах массового скопления людей, а также рекомендуют устанавливать блокировку на мобильные банковские приложения.

В Алматы задержали мужчину, который совершил серию краж в мечетях. В полиции рассказали, что задержанный воровал у прихожан сотовые телефоны, кошельки и другие ценные вещи.