Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Убийство девочки в Туркестанской области: история судимостей подозреваемого

История судимостей подозреваемого в убийстве девочки в Туркестанской области Фото: pixabay
Историю судимостей подозреваемого в убийстве девочки в Туркестанской области рассказали в областном суде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в суде Туркестанской области 14 июля, подозреваемого Г. в 2006 году осудили на 10 лет лишения свободы за убийство. В 2016 году его освободили после отбытия наказания. Судимость, согласно справке Департамента по правовой статистике и специальным учетам, ему погасили в 2022 году.

В мае 2023 года Г. вновь осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.

"Он после совместного распития спиртных напитков и словесной перепалки с потерпевшим вступил в драку, в результате которой нанес здоровью потерпевшего тяжкие телесные повреждения. Суд, рассмотрев это уголовное дело, учел смягчающие вину обстоятельства – полное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение причиненного вреда и прощение его потерпевшим, который просил назначить легкое наказание. Также на момент вынесения приговора у Г. судимости не было, так как она была погашена по закону", – сообщили в суде.

Суд назначил Г. наказание в виде трех лет ограничения свободы. Этот приговор не обжаловали.

"После вступления приговора в законную силу осужденного Г. передали под пробационный контроль органов уголовно-исполнительной системы", – добавили в судебной инстанции.

13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя района Г. По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего. С заявлением по поводу этого громкого преступления выступила Генпрокуратура.

Читайте также

Динара Закирова: Убийство в Туркестанской области – свидетельство отсутствия системы профилактики на местах

Истязавшую детей в Атырау воспитательницу отправили за решетку на четыре года

Генпрокуратура сделала заявление в связи с убийством девочки в Туркестанской области

Никита Дробны
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Входит ли обучение в колледже и институте в трудовой стаж
Входит ли обучение в колледже и институте в трудовой стаж
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления