Убийство девочки в Туркестанской области: история судимостей подозреваемого

Историю судимостей подозреваемого в убийстве девочки в Туркестанской области рассказали в областном суде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в суде Туркестанской области 14 июля, подозреваемого Г. в 2006 году осудили на 10 лет лишения свободы за убийство. В 2016 году его освободили после отбытия наказания. Судимость, согласно справке Департамента по правовой статистике и специальным учетам, ему погасили в 2022 году.

В мае 2023 года Г. вновь осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.

"Он после совместного распития спиртных напитков и словесной перепалки с потерпевшим вступил в драку, в результате которой нанес здоровью потерпевшего тяжкие телесные повреждения. Суд, рассмотрев это уголовное дело, учел смягчающие вину обстоятельства – полное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение причиненного вреда и прощение его потерпевшим, который просил назначить легкое наказание. Также на момент вынесения приговора у Г. судимости не было, так как она была погашена по закону", – сообщили в суде.

Суд назначил Г. наказание в виде трех лет ограничения свободы. Этот приговор не обжаловали.

"После вступления приговора в законную силу осужденного Г. передали под пробационный контроль органов уголовно-исполнительной системы", – добавили в судебной инстанции.

13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя района Г. По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего. С заявлением по поводу этого громкого преступления выступила Генпрокуратура.

