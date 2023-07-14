Генпрокуратура сделала заявление в связи с убийством девочки в Туркестанской области

По факту убийства девочки в Сарыагашском районе Туркестанской области начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Расследование проводится по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса ("Убийство малолетней"), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РК.

В ведомстве напомнили, что 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя района Г. По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Установлено, что подозреваемый Г. ранее осужден в 2006 году за убийство к 10 годам лишения свободы. В мае 2023 года Г. был осужден за то, что в ходе распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. Судом с учетом того, что Г. примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, ему было назначено три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля". Генеральная прокуратура РК

Генеральная прокуратура на данный приговор внесла кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

"С учетом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ведомстве также сообщили, что в соответствии с поручением президента готовится блок законодательных поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности.



Прорабатываются вопросы пересмотра санкций по данным преступлениям, изменения порядка назначения и освобождения от наказаний, погашения судимости, условий установления административного надзора за лицами, отбывающими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

Ход расследования уголовного дела генеральным прокурором взят на личный контроль.

Ранее в акимате Туркестанской области сделали заявление о ситуации в регионе после трагедии.