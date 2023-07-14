Динара Закирова: Убийство в Туркестанской области – свидетельство отсутствия системы профилактики на местах

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева прокомментировала трагедию в Туркестанской области, где была убита девочка, сообщает Zakon.kz.

В Facebook Динара Закиева пишет, что трагедии, произошедшие на днях с пятилетней девочкой в Туркестанской области и семилетней девочкой в Алматы, – страшные свидетельства отсутствия системы профилактики на местах.

Она приводит статистику, где указано, что каждый день совершается шесть преступлений в отношении детей. В 70% случаев это последствия вовремя не оказанной помощи и профилактики. Работа, в основном, ведется только с последствиями. И в этих двух случаях трагедии можно было предотвратить.



"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для того, чтобы системно исправить ситуацию, сейчас с госорганами мы работаем над созданием инфраструктуры и инструментов профилактики нарушения прав детей". Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева

А именно:



1. Над законодательным закреплением и расширением функций по координации работы с семьей МТСЗН и управлений социальной защиты в акиматах. Эти управления посредством Центров поддержки семьи и мобильных групп должны будут работать в тесной связке с участковыми без бумажных волокит и оформлений, оперативно реагировать на информацию и в случае необходимости организовывать адресную комплексную помощь гражданам, семьям, детям, привлекая все необходимые профильные службы и управления (образование, здравоохранение и т.д.).

Почему это важно?

Сейчас в структуре акиматов нет координирующего управления, ответственного за организацию профилактики, своевременную работу с семьей и детьми, реабилитации и ресоциализации ранее осужденных лиц и т.д., привлекая все необходимые службы.

В законе есть норма о медико-социальном учете, которая как раз предусматривает выявление и организацию помощи семьям, детям, находящимся в ТЖС, нуждающихся в помощи. Однако ответственный за это госорган до сих пор не определен, и поэтому этот закон не работает.

2. Над законодательным закреплением мобильных групп по выявлению семей и детей в неблагополучии, ТЖС, нуждающихся в экстренной помощи, а также организации им помощи (оперативное взаимодействие участковых, Центров поддержки семьи и управлений акимата).

3. Над открытием Центров поддержки семьи в 152 районах страны. В них будет оказываться социальная, правовая, психологическая помощь, сопровождение семей во взаимодействии с участковыми службами. Сейчас такие центры есть только в 78 районах из 220. Также нужно перестроить работу и действующих центров.

4. Над созданием единого ГОСУДАРСТВЕННОГО анонимного телефона доверия/контакт-центра помощи детям, женщинам и семьям, который бы знали все граждане, как дети, так и взрослые, и в любой момент могли обратиться за помощью (как 911 в США). Во время расследований преступлений в 60% случаев оказывается, что кто-то слышал/знал, что происходит с ребенком, в семье, но не сообщал, так как боялся или не хотел вмешиваться. Конечно, все случаи и сообщения должны проверяться госорганами. Будут и ложные вызовы. Но лучше лишний раз проверить и в случае необходимости взять на контроль или оказать помощь.

5. Над интеграцией Электронной социальной карты с Интегрированным банком данных МВД РК по состоящим на учете неблагополучным семьям с возможностью для сотрудников ОВД вносить информацию, дополнения, корректировки в сведения о положении детей, семей в ТЖС, нуждающихся во внимании ответственных структур акимата.

6. Над пакетом изменений в законодательство касательно вопросов безопасности детей и неотвратимости наказания. 30% дел закрывается за примирением сторон, что впоследствии часто ведет к более тяжелым преступлениям. Осенью, надеюсь, мы сможем начать эту работу в парламенте.





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Динара Закиева резюмирует, что очень больно от осознания того, что девочек не вернешь, что можно было это предотвратить.



"Я обратилась в уполномоченные органы, подняв вопрос об ответственности сотрудников, которые должны были вовремя сообщить и отреагировать. Выражаю соболезнования родным и близким девочек. Надеюсь, что уже в скором времени мы сможем внедрить вышеперечисленные решения и увидеть положительные изменения, и наши дети будут жить в безопасности". Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева

13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя района Г.

По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.

В связи с трагедией Генпрокуратура РК сделала заявление.

