Динара Закиева раскрыла новые детали об убийстве двух детей в Туркестане
Фото: pxhere
Казахстанцев потрясла новость об убийстве двух малолетних детей в Туркестане. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на странице в Facebook рассказала новые подробности страшной трагедии, сообщает Zakon.kz.
Закиева уточнила, что все обстоятельства выясняются.
"Двое детей убиты своей матерью. Иманды болсын. Періштелер... Известно, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей. Расследованием дела занимается полиция Туркестанской области". Динара Закиева
Фото: Facebook/dinara.zakiyeva
Тела двух детей обнаружили 7 февраля 2024 года в одной из съемных квартир в Туркестане. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизы.
По словам руководителя ДП Туркестанской области Мурата Кабденова, подозреваемая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения.
"Расследование дела находится под моим личным контролем", – уточнил он.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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