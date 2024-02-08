Динара Закиева раскрыла новые детали об убийстве двух детей в Туркестане

Казахстанцев потрясла новость об убийстве двух малолетних детей в Туркестане. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на странице в Facebook рассказала новые подробности страшной трагедии, сообщает Zakon.kz.

Закиева уточнила, что все обстоятельства выясняются.

"Двое детей убиты своей матерью. Иманды болсын. Періштелер... Известно, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей. Расследованием дела занимается полиция Туркестанской области". Динара Закиева

Фото: Facebook/dinara.zakiyeva

Тела двух детей обнаружили 7 февраля 2024 года в одной из съемных квартир в Туркестане. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизы.

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По словам руководителя ДП Туркестанской области Мурата Кабденова, подозреваемая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения.

"Расследование дела находится под моим личным контролем", – уточнил он.

По данному факту возбуждено уголовное дело.