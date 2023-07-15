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Мужчина исчез при загадочных обстоятельствах в Алматинской области

Мужчина исчез при загадочных обстоятельствах в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Три недели родные ищут 34-летнего Эдуарда Куколева, который исчез при невыясненных обстоятельствах прямо с рабочего места, сообщает Zakon.kz.

Историю исчезновение мужчины рассказали его родные. 34-летний Эдуард Куколев 20 июня вышел с работы, оттуда его забирал водитель служебного автомобиля. Дело в том, что Эдуард состоит на учете по инвалидности с ментальными расстройствами. При этом, работает он полноценно, вот уже три года на одном месте, каждый день с девяти до пяти, передает Первый канал Евразия.

В день исчезновения, Эдуард, как обычно ждал служебную машину, чтобы добраться до остановки и уехать домой. Но вдруг бесследно пропал. Сотрудники кинулись искать коллегу, но найти не удалось.

Не смогли найти в округе пропавшего мужчину и родные, которые подключили к поискам волонтеров. Полицейские поиски результатов тоже не дали. Родственники Эдуарда обратились в прокуратуру с жалобой на бездействия полиции.

В отделе полиции Карасайского района утверждают, что работы проводят, а район "отработан".

Родные просят помочь с поисками Эдуарла Куколева, они объявили вознаграждение за любую информацию о нем.

Накануне в Караганде наградили волонтеров, которые помогли найти пропавшую ранее в Шахтинске 10-летнюю девочку. Ребенка объявила в розыск мама 13 июля. В тот же день вечером девочку нашли живой и здоровой.

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Мария Мельникова
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