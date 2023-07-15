"Ордабасы" и "Кайрат" сыграют на выезде с удобными соперниками

Расклады на субботние матчи Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

"Атырау" (Атырау) – "Ордабасы" (Шымкент). 15 июля, 20:00 (время Астаны)

Сезон для "Ордабасы" пока складывается самым наилучшим образом. Шымкентцы уже вышли в финал Olimpbet-Кубка Казахстана. А в чемпионате делят первую строчку с "Астаной", опережая столичную команду по дополнительным показателям и имея при этом игру в запасе.

"Атырау" же выступает в силу своих возможностей, и седьмое промежуточное место в национальном первенстве – вполне достойный результат для "нефтяников".

Относительно недавно, 3 июня, эти соперники уже выясняли отношения в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Встреча в Шымкенте получилась достаточно напряженной и принесла победу "Орде" 2:1.

Смогут ли атыраусцы взять реванш? Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что у команды Александра Седнева шансы на успех снова выше, чем у коллектива его белорусского соотечественника Виталия Жуковского: П1 – 4.11, Х – 3.51, П2 – 1.85.

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Фото: Olimpbet

"Окжетпес" (Кокшетау) – "Кайрат" (Алматы). 15 июля, 17:00

"Окжетпес", который неплохо показал себя на старте сезона, затем залихорадило. В десяти предыдущих турах "синегорцы" смогли набрать всего пять очков, закономерно опустившись на 11-ю строчку таблицы – ниже только зона вылета.

"Кайрат" же, пусть и идет по дистанции Olimpbet-Чемпионата Казахстана намного увереннее кокшетаусцев, стабильностью похвастать не может. В минувшем туре алматинцы проиграли в Петропавловске "Кызылжару" (1:2), пропустив "северян" вперед себя по турнирной лестнице.

Согласно статистике, "Окжетпес" для "Кайрата" – очень удобный противник. Особенно, как ни странно, на своем поле. В статусе хозяев "синегорцы" не могут взять верх над "желто-черными" уже на протяжении 15-ти лет, с мая 2008-го.

А если учесть тот факт, что на этот раз кокшетаусцы будут принимать алматинцев не в родном городе, а в Астане, то это еще больше увеличивает шансы "кайратовцев" на благоприятный для них исход.

Вот и аналитики Olimpbet видят в команде Кирилла Кекера безоговорочного фаворита предстоящего матча: П1 – 3.76, Х – 3.51, П2 – 1.93.

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Фото: Olimpbet

"Мактаарал" (п. Атакент) – "Кайсар" (Кызылорда). 15 июля, 18:00

После принятого Профессиональной футбольной лигой Казахстана решения о том, что по итогам Olimpbet-Чемпионата Казахстана 2023 года его покидают три команды, а не две, "Мактаарал" оказался в зоне вылета.

У "Кайсара" дела идут намного лучше: в активе "степных волков" на девять очков больше, чем у "хлопкоробов", и они располагаются на четыре места выше своих ближайших соперников в таблице.

По идее, кызылординцы должны считаться фаворитами этого матча, который пройдет фактически на нейтральном поле в Шымкенте. Однако в игре первого круга "степные волки" уступили "Мактааралу" в родных стенах, чем заметно подорвали веру в себя со стороны букмекеров.

Эксперты Olimpbet полагают, что шансы на победу у обеих сторон практически равны: П1 – 2.74, Х – 3.14, П2 – 2.59. А наиболее вероятный счет, по мнению самого надежного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 5.6.

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