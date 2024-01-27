"Барселону" и "Лейпциг" ждут встречи с очень удобными соперниками

Аналитики Olimpbet дали расклады на топовые матчи субботы в первенствах Испании и Германии.

Ла Лига.22-й тур. "Барселона" – "Вильярреал". 27 января, 23:30 (время Астаны)

За три дня до встречи с "Вильярреалом" в Примере "Барселона" вылетела из Кубка Испании. Причем "блауграна" уступила "Атлетику" в овертайме (2:4), так что каталонцам придется трудно с той точки зрения, что им нужно восстанавливаться не только в эмоциональном, но и физиологическом плане.

"Желтая субмарина" утонула в кубковых испанских водах еще на стадии 1/16 финала, так что посреди недели ее футболисты не играли, а целенаправленно готовились к встрече с "Барсой" в национальном первенстве.

Впрочем, это отнюдь не значит, что команду Марселино можно считать фаворитом матча в столице Каталонии. Статистика противостояния с "сине-гранатовыми" для "желтых" просто катастрофическая: из 30-ти предыдущих очных дуэлей всего одна завершилась победой "Вильярреала", который не может выиграть у "Барселоны" почти 16 лет, с 9 марта 2008 года.

Да и по ходу сезона-2023/24 эти соперники решают несопоставимые задачи: по итогам 21-го тура Ла Лиги между ними пропасть, составляющая 11 мест в таблице и 24 очка – разумеется, в пользу "Барселоны".

Вот и аналитики Olimpbet полагают, что у коллектива Хави Эрнандеса есть прекрасный шанс реабилитироваться в глазах своих болельщиков за поражение в Кубке Испании: П1 – 1.37, Х – 5.98, П2 – 7.38.

И даже крупная победа хозяев, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, более вероятна, чем вариант, при котором гости не проиграют: Ф1 (-2.5) – 2.89 и Х2 – 3.35 соответственно.

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Фото: Olimpbet

Бундеслига. 19-й тур. "Штутгарт" – "РБ Лейпциг". 27 января, 20:30

"Автозаводцы" очень мощно стартовали в сезоне и долгое время почти не уступали лидерам. Однако из пяти предыдущих матчей "швабы" выиграли всего один, из-за чего безнадежно отстали от "Байера" с "Баварией".

"Лейпциг", впрочем, в последнее время тоже не блещет, уступив в обеих январских встречах. Поэтому он до сих пор не смог обойти "Штутгарт", который располагается строчкой выше и обгоняет "быков" всего на одно очко.

Битва соседей по верхней части таблицы, безусловно, главное событие 19-го тура чемпионата Германии. И, как показывают предыдущие встречи между этими командами, их соперничество скучным не бывает.

Правда, "Штутгарту" похвастаться в споре с "Лейпцигом" особо нечем. За всю 11-матчевую историю встречу с "быками" "швабы" не выиграли ни разу, потерпев девять поражений. А в первом круге текущего сезона "автозаводцы" были разгромлены со счетом 5:1.

Но сейчас аналитики Olimpbet не видят в "Лейпциге" безоговорочного фаворита, хотя и отдают гостям небольшое предпочтение: П1 – 2.74, Х – 3.79, П2 – 2.46. При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что матч на "Мерседес-Бенц-Арене" с большой долей вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.4, Б – 1.59.

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