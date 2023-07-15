Из-за пожара в Бегенском лесничестве туристам рекомендовали покинуть зону отдыха

15 июля в 11:40 от работников ГЛПР "Семей орманы" в ДЧС Абайской области поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества (57 и 58 кварталы), сообщает Zakon.kz.

В 11:52 на место пожара выехали силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО.



Для содействия оперативному тушению на место направили авиацию МЧС. В настоящее время, по информации ГЛПР "Семей орманы", предварительная площадь составляет 20 га.

В районе температура воздуха составляет 28°С, ветер северо-западный 16 м/с.

Вблизи пожара расположена зона отдыха "Шошкала", где в настоящее время находятся отдыхающие. Сотрудники ДЧС и ДП проводят разъяснительные работы. Туристам рекомендовали покинуть зону отдыха из-за возможного задымления.