В Абайской области в Бегеневском лесничестве вспыхнул пожар
На месте работают 9 единиц техники, более 15 человек из числа госинспекторов лесной охраны и пожарно-тактических комплектов лесных пожарных станций.
Дополнительно направлена помощь с ДЧС города Семей в количестве четырех единиц. Авипатрулирование производит бортом МИ-2 Казавиалесохраны.
Площадь очага на данный момент ориентировочно составляет 20 га.
По данным "Семей орманы", со стороны России широким фронтом распространяется степной пожар, создавая угрозу гослесфонду Морозовского филиала резервата.
"За прошедшую неделю в связи с аномально высокой температурой воздуха, сильной засушливостью и сухими грозами на особо охраняемой природной территории Семейского региона зафиксировали и ликвидировали 24 возгорания", – сообщили в "Семей орманы"
Кроме этого, в Бескарагайском районе объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба в связи с лесным пожаром.
Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек.
14 июня стало известно о локализации пожара в Абайской области. 13 июля пожар полностью потушили.