В Абайской области в Бегеневском лесничестве вспыхнул пожар

Наблюдатель пожарно-наблюдательной вышки Бегеневского лесничества "Семей орманы" в 11:35 обнаружил засечку в сосновом насаждении. Под воздействием шквального ветра возгорание перешло в верховой пожар, сообщает Zakon.kz.

На месте работают 9 единиц техники, более 15 человек из числа госинспекторов лесной охраны и пожарно-тактических комплектов лесных пожарных станций.



Дополнительно направлена помощь с ДЧС города Семей в количестве четырех единиц. Авипатрулирование производит бортом МИ-2 Казавиалесохраны.

Площадь очага на данный момент ориентировочно составляет 20 га.

По данным "Семей орманы", со стороны России широким фронтом распространяется степной пожар, создавая угрозу гослесфонду Морозовского филиала резервата.

"За прошедшую неделю в связи с аномально высокой температурой воздуха, сильной засушливостью и сухими грозами на особо охраняемой природной территории Семейского региона зафиксировали и ликвидировали 24 возгорания", – сообщили в "Семей орманы"

Кроме этого, в Бескарагайском районе объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба в связи с лесным пожаром.

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек.

14 июня стало известно о локализации пожара в Абайской области. 13 июля пожар полностью потушили.

