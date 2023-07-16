Пяти частным компаниям передали часть побережья Алаколя

Территория вдоль озера, где отдыхают туристы, передана в доверительное управление пяти частным компаниям, которые будут обеспечивать чистоту побережья, сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар 24" обязанности предпринимателей входит обеспечение чистоты пляжей, установка шатров, мусорных баков и туалетов.

Сообщается, что в этот сезон туристов принимает около 300 зон отдыха. Здесь ожидается больше 1,5 млн человек. Наблюдается большой приток отдыхающих из-за рубежа.

Все гости отмечают хорошее качество дорог, ведущих до жемчужины Семиречья. Сейчас сюда ежедневно прибывает по 9 железнодорожных пассажирских составов, также бесперебойно осуществляются и воздушные рейсы из Алматы и Астаны.

Вместе с тем, улучшился и общий сервис, но конечно, есть еще к чему стремиться.

Ранее мы писали, что ежедневно с берегов озера Алаколь вывозится по 10 тонн мусора.