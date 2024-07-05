КФГД передает часть своих активов частным управляющим компаниям

Часть активов Казахстанского фонда гарантирования депозитов будет передана частным управляющим компаниям. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Национальный банк Республики Казахстан начал процесс передачи активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) в доверительное управление частным управляющим компаниям. Об этом руководство КФГД и представители Нацбанка сообщили в рамках церемонии подписания соответствующего соглашения с представителями нескольких управляющих компаний.

На сегодняшний день размер активов спецрезерва КФГД составляет 1,3 трлн тенге. На первоначальном этапе управляющим компаниям будет передано 200 млрд тенге.

"Мы оценили риски и разработали инвестиционную политику для частных компаний, согласно которой инвестирование будет осуществляться только в надежные финансовые инструменты, такие как государственные ценные бумаги Республики Казахстан, облигации субъектов квазигосударственного сектора и международных финансовых организаций со сроком погашения до трех лет, а также операции обратного РЕПО. Мы ожидаем, что данная программа увеличит доходность активов. Хочу отметить, что главная задача для Фонда – сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности", – рассказал председатель КФГД Адиль Утембаев.

По его словам, перед управляющими стоит цель по превышению показателя доходности установленного эталонного портфеля (бенчмарка). То есть при возникновении рисков в договоре для КФГД предусмотрена возможность его одностороннего расторжения. При передаче активов частным управляющим риски будут минимизированы за счет осуществления дополнительного надзора со стороны кастодианов, обеспечивающих учет и хранение активов, а также контроль за соблюдением частными управляющими требований инвестиционной политики.

"Как вы знаете, КФГД является некоммерческой организацией. Мы стоим на страже депозитов населения РК, поскольку гарантируем депозиты во всех банках второго уровня, за исключением исламских. Поэтому для нас основным положением является, во-первых, надежность и защищенность, второе – их ликвидность. То есть при наступлении страхового случая мы должны иметь достаточно быстрый доступ к активам, чтобы незамедлительно выплатить возмещение вкладчикам. В этих целях наша инвестстратегия для частных управляющих ограничивает инвестирование активов", – добавил Адиль Утембаев.

Директор Департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов отметил, что по инициативе регулятора на площадке Казахстанской фондовой биржи разработан и запущен индекс государственных ценных бумаг для целей индексного управления активами КФГД.





"Впервые в Казахстане к активам крупного институционального инвестора в лице КФГД будет применен широко использующийся в международной практике индексный подход, но на базе именно локального бенчмарка, внедренного на площадке Казахстанской фондовой биржи", – поделился Турсунханов.

Ожидается, что передача активов даст импульс рынку ценных бумаг, будет способствовать развитию рынка частных управляющих компаний за счет возможности увеличения объема активов под управлением, а также повышению эффективности управления переданными активами за счет усиления конкуренции среди управляющих.



В КФГД сообщили, что дальнейшая передача активов будет осуществляться поэтапно в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний.